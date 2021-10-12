В Чили объявлено чрезвычайное положение

Президент Чили Себастьян Пиньера во вторник, 12 октября, объявил чрезвычайное положение с развертыванием военных в двух регионах на юге страны, где произошел конфликт с индейцами племени мапуче. Индейцы требуют реституции земель своих предков, – сообщает агентство AFP.

«Мы объявляем сегодня о введении чрезвычайного положения в четырех провинциях регионов Биобио и Араукания (юг), расположенных в 600 км к югу от Сантьяго. Введение режима ЧП включает в себя назначение глав национальной обороны, которые будут нести ответственность за восстановление общественного порядка. Вооруженные силы, присутствующие в этих двух регионах, будут участвовать в поддержании порядка, оказывая поддержку полиции и участвуя в патрулировании», – объявил во вторник, 12 октября, президент Чили Себастьян Пиньера.

В настоящее время чрезвычайное положение объявлено на две недели в провинциях Биобио, Арауко (регион Биобио), Маллеко и Каутин (регион Араукания).

Сантьяго, Иван Бабурин

Сантьяго. Другие новости 12.10.21

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