Под Иркутском автобус вылетел с трассы из-за гуляющих по дороге коров

В Иркутской области произошло столкновение грузовика и пассажирского автобуса. Причиной аварии стали коровы, переходившие дорогу. Животные погибли.

ДТП произошло на трассе между городами Братск и Тулун. По данным регионального управления ГИБДД, междугородний автобус обгонял фуру. В этот момент грузовик наехал на крупный рогатый скот, вышедший на проезжую часть.

В результате фура задела борт автобуса, под колесами оказалась одна из коров, транспортное средство съехало в кювет. Водитель и пассажиры не пострадали. Обе коровы погибли.

Правоохранители проводят проверку. Если будет установлено, что владелец коров виноват в произошедшем, его могут привлечь к административной ответственности и потребовать возместить материальный ущерб.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 13.10.21

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