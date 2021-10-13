Под Иркутском автобус вылетел с трассы из-за гуляющих по дороге коров

В Иркутской области произошло столкновение грузовика и пассажирского автобуса. Причиной аварии стали коровы, переходившие дорогу. Животные погибли.
ДТП произошло на трассе между городами Братск и Тулун. По данным регионального управления ГИБДД, междугородний автобус обгонял фуру. В этот момент грузовик наехал на крупный рогатый скот, вышедший на проезжую часть.
В результате фура задела борт автобуса, под колесами оказалась одна из коров, транспортное средство съехало в кювет. Водитель и пассажиры не пострадали. Обе коровы погибли.
Правоохранители проводят проверку. Если будет установлено, что владелец коров виноват в произошедшем, его могут привлечь к административной ответственности и потребовать возместить материальный ущерб.
Иркутск, Зоя Осколкова
Иркутск. Другие новости 13.10.21
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