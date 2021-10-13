Суд арестовал управделами главы Алтайского края за превышение полномочий

Управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края оказался под стражей по уголовному делу. ФСБ подозревает его в незаконном изменении проекта стоянки за 80 млн рублей.

УФСБ России по Алтайскому краю выяснило, что в 2020 году проект стоянки за 80 млн рублей не прошел госэкспертизу. Строительство должно было финансироваться из бюджета. В попытке скрыть скрыв госконтракта подрядчик и управделами решили изменить документацию.

Подрядчик, даже не получив денег, провел подготовительные работы на месте строительства, а потом через суд потребовал от края деньги за их выполнение.

«В 2020 году управляющий делами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва госконтракта в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия дал распоряжение выдать из бюджета субсидию в 19 млн рублей для оплаты требований подрядчика», – цитирует сообщение суда «Интерфакс».

Следствие возбудило уголовное дело о злоупотреблении (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). чиновнику уже предъявлено обвинение. Центральный суд Барнаула арестовал фигуранта на два месяца.

Барнаул, Наталья Рязанова

Барнаул. Другие новости 13.10.21

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