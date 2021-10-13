Полицейские Иркутска попались на мошенничестве на 3 млн рублей

Полицейские в Иркутске стали фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они выманили у бизнесмена три миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Иркутской области.

Уголовные дела возбуждены в отношении начальника отдела полиции №10 МО МВД России «Иркутское» и участкового из этого отдела. По версии следствия, в 2018 году у деревоперерабатывающего предприятия изъяли оборудование и материалы в рамках уголовного дела. Полицейские обещали директору фирмы вернуть имущество, если тот заплатит им три миллиона.

«Деньги были переданы полицейским. В полномочия указанных должностных лиц не входило решение вопросов о возврате изъятого имущества. Факт преступной деятельности был выявлен сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России и УФСБ по Иркутской области», – пояснили в ведомстве.

Начальника отдела полиции №10 уже находится под стражей по другому уголовному делу. Для участкового следователи выбрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.

Иркутск, Наталья Рязанова

Иркутск. Другие новости 13.10.21

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