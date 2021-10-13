В Волгограде сбежавший заключенный изнасиловал школьницу

В Волгограде разыскивают мужчину, который сбежал из колонии и изнасиловал 15-летнюю девочку. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 10 октября. Мужчина напал на школьницу в Кировском районе города, а затем скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 161 УК РФ (открытое хищение).

«В рамках расследования уголовного дела следователями назначен комплекс судебных экспертиз и исследований, по результатам которых установлен подозреваемый в совершении преступлений. Им оказался ранее судимый уроженец города Ульяновска Дмитрий Милохов, 1992 года рождения. Специалисты установили, что именно его биологические следы были обнаружены на одежде потерпевшей», – сообщили в СКР.

Следователи выяснили, что мужчина самовольно покинул колонию-поселение в Ульяновской области, где отбывал наказание. Подозреваемый объявлен в розыск.

Волгоград, Зоя Осколкова

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