Facebook забанил пост писателя за «хохлому»

Публикацию российского писателя, популяризатора космонавтики Виталия Егорова в которой он употребил слово «хохлома» забанил Facebook, – сообщают Известия.

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му (хохлому) на ракете «Роскосмоса». Имейте в виду, что Facebook ее ненавидит. Так и пишет – «ненависть», – написал Егоров на своей странице в соцсети.

В своей публикации писатель прокомментировал новость об идее «Роскосмоса» раскрасить ракету «Союз» в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

«Про хохлому на ракете… Прикольно же смотрится, что вы. В 90-е и в начале 2000-х на ракеты рекламу курева и пиццы вешали, от безысходности и голода. А тут народные промыслы поддерживают, хорошо же», – написал на своей странице Егоров.

В комментарии к решению о «бане» публикации Facebook указал, что пост был скрыт «для защиты людей от оскорбительных выражений, часто используемых в отношении определенных социальных групп».

Напомним, что 22 сентября, пресс-служба Солнцевского районного суда Москвы сообщила, что экс-игрок сборной России по футболу, тренер ФК «Ротор» Дмитрий Хохлов требует взыскать с Facebook компенсацию морального вреда в размере 150 млн. рублей из-за постоянных блокировок его аккаунта, вызванных схожестью его фамилии с пренебрежительным наименованием украинцев.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 13.10.21

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