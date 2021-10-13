Из-за обвинений в расизме The Rolling Stones не будут исполнять Brown Sugar в Америке

Во время гастрольного тура по США The Rolling Stones не будет исполнять свой суперхит Brown Sugar, – сообщает LA Times со ссылкой на гитариста коллектива Кита Ричардса.

Отмечается, что отказ от одной из самых популярных песен 1970 года связан с обвинениями в расистских высказываниях о рабстве и темнокожих женщинах в тексте.

«Они что, не поняли, что это песня об ужасах рабства?», – заявил 77-летний Ричардс.

Также музыкант сказал, что не согласен с желанием общественности запретить хит и выразил надежду на то, что The Rolling Stones еще смогут вернуться к исполнению композиции.

Со своей стороны, Мик Джаггер сказал, что изъятие песни из гастрольного сет-листа связано с усталостью от трека: «Мы играли Brown Sugar на каждом концерте с 1970 года, иногда думаешь, ну, эта пусть пока полежит, посмотрим».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 13.10.21

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