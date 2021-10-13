Более двухсот заключенных в Израиле объявили голодовку

Около 250 заключенных из числа боевиков «Исламского джихада»* одновременно объявили голодовку в тюрьмах Израиля, – сообщают СМИ.

Представители террористической группировки «Исламский джихад»* заявили, что начали голодовку в знак протеста против ужесточения условий содержания, которые были введены после побега шести заключенных из тюрьмы «Гильбоа».

В заявлении, распространенном в социальных сетях и СМИ, сказано, что решение о коллективной голодовке было принято после того, как не удалось прийти к соглашению с Управлением тюрем Израиля.

После побега шестерых заключенных из тюрьмы Гильбоа, в тюрьмах Израиля был ужесточен режим содержания заключенных для уменьшения шансов на новый побег. В частности, большинство заключенных, принадлежащих к террористическим группировкам, были помещены в одиночные камеры или переведены в другие места заключения. Кроме того для всех были отменены свидания с родственниками.



По словам представителя управления службы тюрем Израиля (ШАБАС), официальная голодовка в тюрьмах еще не началась.

* организация признана террористической и запрещена в России

Тель-Авив, Иван Бабурин

Тель-Авив. Другие новости 13.10.21

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