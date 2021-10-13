В норвежском городе Конгсберг несколько человек убиты из лука

В центре норвежского города Конгсберг с населением чуть менее 28 тысяч человек неизвестный мужчина, вооруженный луком, убил нескольких прохожих, еще несколько получили ранения, – сообщает сайт норвежской вещательной корпорации NRK.

Точное число жертв не сообщается. Подозреваемый в совершении атаки задержан. Задержанного мужчину доставили в Драммен.

Как сообщает NRK, в среду, 13 октября, в 18:13 полиция получила несколько сообщений от людей в центре Конгсберга о том, что неизвестный передвигается с оружием, которое в последствии оказалось луком и стрелами.

Начальник полиции Конгсберга Эйвинд Аас заявил журналистам, что пока рано делать заключения о мотивах нападавшего: «Есть несколько раненых и погибших», – сказал он на пресс-конференции в среду вечером.

Осло, Иван Бабурин

Осло. Другие новости 13.10.21

Более двухсот заключенных в Израиле объявили голодовку. / Из-за обвинений в расизме The Rolling Stones не будут исполнять Brown Sugar в Америке. / Facebook забанил пост писателя за «хохлому». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»