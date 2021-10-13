Впервые в истории работники киноиндустрии США и Канады готовы объявить забастовку

Международный альянс деятелей театральной сцены (IATSE), представляющий 60 000 работников съемочных групп кино и телевидения, заявил, что впервые в своей истории готов начать общенациональную забастовку. Если это произойдет, то индустрия остановится. Такая масштабная стачка приведет к остановке производства кино- и телепрограмм и выйдет далеко за пределы Голливуда. Начало забастовки запланировано на понедельник, 18 октября, если не будет достигнуто соглашение, удовлетворяющее требования справедливых и безопасных условий труда, – сообщает Associated Press.

«Забастовка начнется в 12:01 в понедельник, 18 октября, если не будет достигнута договоренность о периодах отдыха, приема пищи и выплате заработной платы самым низкооплачиваемым работникам», – заявил президент IATSE Мэтью Лоеб в среду, 13 октября.

Решиться на забастовку в США и Канаде готовы работники стриминговых компаний, таких как Netflix, Apple, Amazon. Это люди, которые находятся за кадром, в основном технический персонал. На них все держится, и их почти 60 тыс. человек.

«Рабочие сцены требуют более разумных условий. В это понятие входит повышение зарплаты, нормальные условия отдыха, гарантированные перерывы на обед. Надеюсь, студии поймут решимость наших членов», – говорит Мэтью Лоеб.

Как отмечает Associated Press, если стороны не договорятся, это будет первая общенациональная забастовка за 128-летнюю историю Международного альянса работников театральной сцены (IATSE), в состав которой входят кинематографисты, операторы, декораторы, плотники, парикмахеры и визажисты, аниматоры и многие другие. Многие голливудские знаменитости уже поддержали требования съемочных групп».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 13.10.21

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