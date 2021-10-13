Крупнейший в Чехии поставщик электричества и газа прекращает свою деятельность

Объявление о закрытии из-за резкого роста цен на электроэнергию на оптовом рынке разместил на своем сайте один из крупнейших в Чешской республике поставщиков электроэнергии и газа – Bohemia Energy, – сообщают чешские СМИ.

В объявлении компании говорится: «С сожалением сообщаем вам, что Bohemia Energy Group прекращает поставки электроэнергии и газа на чешский энергетический рынок. Мы были вынуждены пойти на этот решительный шаг из-за продолжающегося резкого роста цен на энергоносители на оптовых рынках, где цена на оба поставляемых товара сейчас в три раза выше, чем в прошлом году».

Bohemia Energy попыталась успокоить своих заказчиков, что они не останутся без поставок электричества и газа, которые в ближайшие полгода будут для них обеспечивать другие поставщики. Речь идет о компаниях ČEZ, E.ON и Pražská energetika. В течение этого срока заказчики должны выбрать для себя нового постоянного поставщика.

Однако, как сообщает чешское издание Novinky, замред правления E.ON Energie Ян Запоточны уже предупредил, что цены будут выше: «Необходимо учитывать, что цены будут отражать текущее развитие рынка, потому что нам придется покупать электроэнергию и газ на рынке по текущим ценам, которые не совсем приемлемы».

Не лишним будет напомнить, как недавно специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Европе не следует «церемониться» с Россией и необходимо объявить газовую войну, чтобы продемонстрировать свою жесткую позицию относительно цен на газ.

«Нужно стать более жесткими потребителями и вести себя сообразно своим размерам, влиянию и богатству», – заявил тогда г-н Бартушка.

Прага, Иван Бабурин

Прага. Другие новости 14.10.21

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