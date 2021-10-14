25 человек погибли при пожаре на Тайване

На юге Тайваня в городе Гаосюн произошел пожар в многоэтажном здании. По последним данным, погибли 25 человек. Очевидцы слышали взрыв, сообщает АР со ссылкой на пресс-службу пожарного департамента.

Возгорание в 13-этажном жилом здании заметили около трех часов ночи. Нижние этажи, где размещались магазины, выгорели полностью. Пожар был такой мощный, что разрушил перекрытия.

Смерть 11 человек констатировали на месте, еще 14 не подавали признаков жизни и скончались в больнице. 55 пострадавших госпитализированы.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Также устанавливаются причины возникновения пожара. Очевидцы утверждают, что они слышали взрыв перед тем, как возникло пламя.

Тайбэй, Зоя Осколкова

Тайбэй. Другие новости 14.10.21

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