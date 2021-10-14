Двухлетний ребенок застрелил мать во время сессии в Zoom

Двухлетний мальчик убил свою мать во время сессии в Zoom. Данному делу во вторник, 13 октября, во Флориде был арестован отец ребенка.

22-летний Веондре Эйвери обвинен в непредумышленном убийстве по неосторожности и ненадежном хранении оружия. Именно его пистолетом, который он хранил заряженным и снятым с предохранителя в рюкзаке «Щенячий патруль» ребенок убил Шамайю Линн в их доме 11 августа. Мальчик выстрелил матери прямо в голову. Поскольку преступление было совершено, фактически, в прямо эфире и участники рабочей конференции в Зуме видели, как Шамайя Линн упала, они вызвали на место парамедиков.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что домой вернулся муж Веондре Эйвери и что он пытается оказать помощь мертвой жене.

Офис прокурора Флориды уточняет – дело о непредумышленном убийстве будет направлено в суд. Примечательно, что такой вид преступлений широко распространен в США. В конце сентября в Техасе умер двухлетний мальчик – он нашел заряженное ружье в рюкзаке своего дяди. Каждый год в Соединенных Штатах сотни детей получают доступ к заряженному и незащищенному оружию и непроизвольно стреляют из него, говорится в заявлении Everytown For Gun Safety – ассоциации, проводящей кампанию по усилению регулирования оборота огнестрельного оружия. По подсчетам ассоциации, в результате этих «непреднамеренных выстрелов» со стороны несовершеннолетних с 2015 года погибли 879 человек, а с 1 января текущего года – 114 человек.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 14.10.21

В спрятанной в приморском лесу бочке нашли останки человека. / 25 человек погибли при пожаре на Тайване. / Южноуральцы пожаловались на резкое ухудшение самочувствия из-за смога. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»