Ереван и Баку обменялись взаимными обвинениями

Столицы Армении и Азербайджана обменялись взаимными обвинениями в четверг, 14 октября. Ереван обвинил Баку в обстреле Нагорно-Карабахской республики (НКР). Баку обвинил Ереван в убийстве снайпером азербайджанского военного.

Омбудмсен Армении Арман Татоян заявил об обстреле Нагорно-Карабахской республики со стороны азербайджанских ВС, в результате чего шестеро военных армии обороны НКР получили ранения, сообщил.

«В результате обстрела армянских позиций у села Норшен Мартунийского района Арцаха (непризнанная НКР) ранены шесть армянских военнослужащих, из них двое получили тяжелые ранения», – сообщает ТАСС со ссылкой на Татояна.

По словам защитника прав человека Нагорного Карабаха Гегама Степаняна стрельба велась в направлении села Харав Аскеранского района Нагорного Карабаха. Азербайджанские ВС инициировали перестрелку сразу по нескольким направлениям.

В тот же день пресс-служба министерства обороны Азербайджана сообщила, что военнослужащий вооруженных сил республики был убит снайпером незаконных армянских вооруженных формирований в Нагорном Карабахе.

«Незаконными армянскими вооруженными формированиями совершен очередной террористический акт. 14 октября на территории страны, где временно размещены российские миротворцы, в 18.15 (17.15 мск) в результате выстрела снайпера погиб рядовой ВС Азербайджана Афган Хамзаев», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с инцидентом был направлен запрос в совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме, а также, что азербайджанская сторона «продолжит делать все необходимое для того, чтобы нейтрализовать и заставить ответить перед законом» виновников произошедшего.

Почти года назад, 10 ноября 2020 года, лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также город Шуши.

Баку-Ереван, Иван Бабурин

Баку-Ереван. Другие новости 14.10.21

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