Под Саратовом высохшее дерево убило лесоруба

Лесоруб стал жертвой мертвого дерева в пяти километрах от поселка Бурасы Саратовской области. Следователи проводят проверку обстоятельств его гибели, рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел 14 октября, когда двое сельчан отправили на законную вырубку в лесополосу. Для помощи они взяли 43-летнего знакомого. Во время работ с соседнего высохшего дерева упал толстый сук.

Ветка ударила саратовца 43 лет по шее, и он на месте скончался от травмы.

Специалисты СКР выехали на место происшествия. «Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – пояснили в ведомстве.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 15.10.21

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