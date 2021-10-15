Военного атташе США вызвали в Минобороны РФ

В связи с попыткой американского эсминца нарушить государственную границу России Минобороны РФ вызвало военного атташе США, – сообщает министерство обороны России.

В сообщении говорится: «Представителю вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого».

«Военному атташе Соединенных Штатов указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee ВМС США, грубо нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», – рассказали в российском военном ведомстве.

В пятницу, 15 октября, эсминец Chafee ВМС США, присутствующий несколько дней в акватории Японского моря, предпринял попытку пересечения госграницы РФ в заливе Петра Великого. Российский большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек его действия.

Военный эксперт Александр Мозговой выразил мнение, что действия эсминца Chafee ВМС США, попытавшегося пересечь государственную границу РФ в Японском море, были заранее спланированной провокацией, – сообщили Известия.

Пентагон от комментариев по поводу данного инцидента отказался.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 15.10.21

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