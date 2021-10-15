Более 180 боевиков уничтожено в Йемене

В Йемене в пятницу, 15 октября, представители Арабскойвоенной коалиции во главе с Саудовской Аравией заявили, что в ходе рейда к югу от стратегического города Мариб были уничтожены более 180 боевиков-хуситов, – сообщает агентство AFP.

«В ходе операции было уничтожено 10 военных машин и убито более 180 террористов в Аль-Абдии и около населенного пункта, расположенного к югу от города Мариб, – сообщает официальное саудовское информагентство SPA.

Следует напомнить, что в четверг, 14 октября, ООН призвала прекратить боевые действия вокруг Мариба, а также в провинциях Чабва (юг) и Аль-Байда (в центре), чтобы оказать гуманитарную помощь гражданскому населению.

Война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась коалиция под руководством Саудовской Аравии, с целью поддержать лоялистские силы, борющиеся против «повстанцев».

Сана, Иван Бабурин

Сана. Другие новости 15.10.21

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