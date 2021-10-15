IKEA заявила о кризисе, связанном с поставками товаров

Основанная в Швеции нидерландская производственно-торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA предупредила о дефиците товаров из-за кризиса в цепочках поставок из Китая, где расположены многие предприятия компании. По словам, CEO франчайзера бренда Inter IKEA Джон Абрахамссона Ринга кризис с поставками продлится до августа 2022 года, – сообщает Bloomberg.

«Дефицит контейнеров и блокировка портов затруднили логистику для ритейлеров со всего мира. Это очень большая проблема для всей инфраструктуры снабжения. Компания была вынуждена пересмотреть подход к предложению и сфокусироваться на самых популярных товарах. Я не думаю, что мы выберемся «из леса» в текущем финансовом году», – заявил Ринг.

Следует отметить, что выручка IKEA в прошедшем финансовом году выросла до $48 млрд. (+5,8%). На конец сентября 2021 г. компании принадлежал 461 магазин по всему миру. В России IKEA присутствует в 11 городах.

Стокгольм, Иван Бабурин

Стокгольм. Другие новости 15.10.21

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