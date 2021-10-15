Белый дом выступил против техасского закона об абортах

Администрация президента США Джо Байдена заявила 15 октября, что обратится в Верховный суд США с просьбой остановить техасский закон об абортах, сообщает Associated Press.

Белый дом решил вмешаться после того, как в четверг, 14 октября, федеральная апелляционная комиссия в Новом Орлеане оставила закон в силе.

Следует отметить, что это уже четвертый раз, когда техасский закон пытаются отменить. Закон был подписан губернатором Техаса Грегом Эбботтом в сентябре текущего года.

В свою очередь, как сообщил телеканал CNN в среду, 13 октября, министерство юстиции США подало в суд ходатайство о наложении временного запрета на исполнение техасского закона об абортах.

«Соединенные Штаты просят издать временный запретительный приказ или предварительный судебный запрет на действие закона об абортах. Такая мера необходима для защиты конституционных прав женщин в Техасе и для защиты суверенных интересов США, которые заключаются в соблюдении положений государственного устройства», – говорится в судебных документах, поданных Минюстом.

Закон о запрете абортов вступил в силу в Техасе в начале сентября. В большинстве случаев он запрещает проведение абортов после шести недель беременности, когда обычно начинает прослушиваться сердцебиение плода и до того, как некоторые женщины узнают о своей беременности.

Также принятый в Техасе закон распространяется и на те ситуации, когда зачатие происходит в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает указанные правила. Предполагается, что истцам будут выплачивать не менее 10 тысяч долларов в случае их успеха в суде.

С тех пор, как закон, подписанный губернатором Техаса Грегом Эбботтом, вступил в силу, техасские женщины начали обращаться в клиники в соседних штатах. Среди них есть пациентки в возрасте 12 лет. Отметим, что закон не делает исключений в случаях изнасилования или инцеста, – пишет Associated Press.

Вашингтон, Иван Бабурин

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