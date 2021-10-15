Во Владикавказе в колонии произошел бунт

Около 200 человек устроили бунт в колонии во Владикавказе (Северная Осетия), – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.Собеседник агентства сообщил, что около 200 человек устроили беспорядки в колонии.

В региональном Минздраве сообщили, что на место вызвали скорую помощь для дежурства.

«Пока информация о пострадавших не поступала», – сказали в министерстве.

Также источник ТАСС сообщил, что бунт, происходит в промзоне, где работают заключенные, а также, что дело, вероятно, будет расследовать следственный комитет.

«На промзоне все происходит, где заключенные работают. Пострадавших нет. Ситуация на контроле», – сказал собеседник.

Как сообщает ФСИН, принимаются все меры для стабилизации обстановки.

В пресс-службе ФСИН также сообщили, что организовали беспорядки в колонии №1 во Владикавказе двое осужденных из-за плановых обысков.

«Сегодня в ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО (штрафном изоляторе), отказались подчиниться законным требованиям сотрудников», – сообщили во ФСИН.

По имеющимся данным, осужденные предприняли попытку дестабилизировать работу колонии и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки.

«Поддавшись на провокацию, другие осужденные учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры», – сообщили во ФСИН.

На место происшествия прибыло руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, уполномоченный по правам человека.

Владикавказ, Иван Бабурин

Владикавказ. Другие новости 15.10.21

Белый дом выступил против техасского закона об абортах. / В США непривитым военным морякам грозит увольнение. / IKEA заявила о кризисе, связанном с поставками товаров. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»