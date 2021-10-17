Сахалинца убило сорванной крышей здания во время циклона

Два человека пострадали из-за падения кровли со здания в Александровске-Сахалинском, которую сорвало порывом ветра. Один из них погиб, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

На Сахалин 17 октября обрушился циклон с сильным ветром, его скорость достигала 20 м/с. Порывами ветра снесло крыши с нескольких зданий. В Александровске-Сахалинском сорванная кровля упала на двух прохожих.

«В разгул стихии погиб человек. Сейчас первостепенно оказать всю необходимую помощь семье погибшего и пострадавшего», – приводит слова главы региона Валерия Лимаренко его пресс-служба.

Самый сильный удар стихии пришелся на Александровск-Сахалинский район. Там ветер повалил 10 деревьев, 8 столбов линий электропередач. Многие жители остались без электричества, потому что на линии передач намерз мокрый снег.

Без света остались 13 населенных пунктов, то есть 1853 человека, 47 социально значимых объектов. Больницу, школу-интернат и дом престарелых пока запитали от резервных источников, сообщили в «Сахалинэнерго».

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

Южно-Сахалинск. Другие новости 17.10.21

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