СКР начал расследование убийства пациента наркодиспансера в Якутии

Следователи и прокуратура проверяют обстоятельства убийства пациента в «Якутском республиканском наркологическом диспансере». Мужчина умер в результате ножевого ранения, еще четверо ранены, рассказали в республиканском управлении Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 16 октября один из пациентов набросился с ножом на соседей по палате. Он успел ранить пять человек, а потом порезал себя, прежде чем его удалось остановить.

Предварительно, причинами нападения стало нестабильное состояние мужчины, который ранее в тот же день поступил на лечение, а также ссора с другими пациентами.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска 1974 года рождения об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Расследование продолжается», – рассказали в СКР.

Прокуратура республики проверяет причины и условия инцидента, а также обеспечение безопасных условий пребывания пациентов в диспансере.

Якутск, Наталья Рязанова

Якутск. Другие новости 17.10.21

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