Зубы и конфету из уха ребенка извлекли доктора

Отоларинголог Нижегородской детской областной больнице (НДОКБ) Екатерина Воронина сообщила в Инстаграм, что врачи клиники извлекли из уха ребенка карамельную конфету и два зуба. Возраст ребенка не уточняется, – сообщает РИА Новости.

«Случай из практики. «Зубы в ухе» – в слуховом проходе, разумеется. В НОДКБ поступил ребёнок с жалобами на резкую боль в ухе. При осмотре: инородное тело слухового прохода белого цвета. Взят в операционную. Удалено инородное тело – зуб. Но барабанная перепонка не обозрима... визуализируется ещё одно инородное тело белого цвета – ещё один зуб. С трудом, конечно, но убрали», – написала Екатерина Воронина на своей странице в Instagram.

Чьи были зубы в ухе, выяснить не удалось, что удивило врачей, так как, у ребенка все зубы во рту были на месте. На следующий день при повторном осмотре маленького пациента в ухе врачи обнаружили еще и карамельку.

Нижний Новгород, Иван Бабурин

Нижний Новгород. Другие новости 18.10.21

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