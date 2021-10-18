Посол Франции покинул Белоруссию

Пресс-служба МИД Белоруссии распространила сегодня, 18 октября сообщение, что для консультаций отозван глава белорусского диппредставительства в Париже Игорь Фисенко. Посол Франции в Минске Николя де Лакост покинул Белоруссию, не завершив процедуру вступления в должность, – сообщает ТАСС.

«Глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Республике Беларусь. В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение», – проинформировали в белорусском МИДе.

Также во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии сообщили, что «искренне сожалеют о такой позиции наших французских коллег».

«Особо хотим подчеркнуть, что данная естественная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий», – добавили в ведомстве.

Следует отметить, что Николя де Лакост въехал в Белоруссию в ноябре 2020 года в качестве назначенного посла Франции и вручил копии верительных грамот только министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею в декабре 2020 года. При этом, верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко до настоящего времени французский посланник так и не вручил.

Минск, Иван Бабурин

Минск. Другие новости 18.10.21

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