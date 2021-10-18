Уволен главный редактор газеты Bild

Германский медиаконцерн Axel Springer освободил от должности главного редактора газеты Bild Юлиана Райхельта, – сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное медиаконцерном заявление.

Медиаконцерн Axel Springer SE сообщает, что «немедленно освободил главного редактора Bild Юлиана Райхельта от выполнения его обязанностей на основании публикаций в СМИ, благодаря которым компания получила новое представление о поведении Юлиана Райхельта».

«Совет директоров узнал, что Юлиан Райхельт абсолютно не разделял личное и профессиональное », – говорится в заявлении.

Axel Springer также указывает, что информация о Юлиане Райхельте была внимательно изучена. Никаких обвинений в сексуальных домогательствах или сексуальном насилии против Юлиана Райхельта никогда не поступало. В то же время поступали сообщения о его взаимных любовных отношениях с сотрудницами газеты Bild и о превышении служебных полномочий в этом контексте. Были доказаны и признаны предыдущие отношения главреда с сотрудницей издания. Однако, были ли предоставлены какие-либо профессиональные льготы именно этой работнице, остается спорным.

Новым редактором издания Bild станет 37-летний Йоханнес Бои. В настоящее время он занимает пост главного редактора германской газеты Welt am Sonntag. До прихода в Axel Springer в 2017 году Бои работал корреспондентом и редактором в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, а также занимался разработкой и управлением предложениями платного контента издания.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 18.10.21

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