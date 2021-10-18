В Чехии рассмотрят возможность отстранения президента

Сенат Чехии во вторник, 19 октября, обсудит возможность применения ст. 66 конституции Чехии, согласно которой можно будет передать президентские полномочия Милоша Земана кому-либо из других должностных лиц республики. Статья 66-я Конституции Чешской республики предусматривает возможность отстранения главы государства от занимаемой должности в случае одобрения большинством голосов Палаты депутатов и Сената. В частности, полномочия президента Земана могут разделить между собой премьер-министр и спикеры обеих палат парламента, – сообщает Коммерсант со ссылкой на Radio Prague International.

Председатель Сената Чехии Милош Выстрчил на брифинге в понедельник, 18 октября, заявил, что в Чехии рассмотрят передачу полномочий президента Милоша Земана другим чиновникам, так как сам он госпитализирован и, по данным своего врача, не может выполнять обязанности.

Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге 10 октября. Ему 77 лет, он занимает пост президента Чехии с 2013 года. За последние годы он несколько раз лежал в военном госпитале, долгое время лечился от невропатии стоп и диабета. По данным телеканала Ceska televize 24 (T24), господина Земана увезли в больницу из его загородной резиденции после встречи с премьер-министром страны Андреем Бабишем.

Прага, Иван Бабурин

Прага. Другие новости 19.10.21

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