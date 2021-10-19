В восточном Средиземноморье произошло землетрясение

Во вторник восточное Средиземноморье пострадало от землетрясения магнитудой 6,0 балла. В Египте утренние толчки ощущались в Каире, Малой Азии и Александрии, а также в других городах, сообщает Reuters. О жертвах пока не данных нет.

Толчки также ощущались в Турции и Греции, особенно на островах Кипр, Крит, Санторини и Родос.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр находился у греческого острова Карпатос.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 19.10.21

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