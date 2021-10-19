Во Флориде полиция ищет через объявление хозяина 350 кг марихуаны

Необычный способ найти владельца около 350 килограммов марихуаны стоимостью два миллиона долларов выбрал офис шерифа округа Бревард Флориды. После того, как пакеты с марихуаной были обнаружены на одном из местных складов, он опубликовал в Facebook призыв к их законному владельцу.

«Если кто-то из вас случайно потерял или приобрел около 350 кг высококачественной марихуаны и был бы заинтересован в возврате своей собственности, пожалуйста, свяжитесь с нашими агентами по наркотикам, и мы будем рады восстановить связь с вашими потерянными товарами!» – написал шериф Уэйн Айви.

Партия наркотиков была обнаружена на небольшом коммерческом складе в Виере, на восточном побережье Флориды. И шериф добавляет в своем сообщении, что каждый иногда теряет что-то важное для себя, а его офис «всегда старается поступать правильно».

Поэтому законный владелец марихуаны должен явиться в здание районного следователя шерифа.

«Как только мы подтвердим вашу личность как законного владельца, мы будем рады вернуть вам вашу собственность, а также позаботимся о том, чтобы вы остались с ним в безопасном месте, где никто не отнимет у вас ее!» – говорится в сообщении шерифа. «Владелец марихуаны может рассчитывать на долгое пребывание со всеми покрытыми расходами, чтобы он мог подумать о том, как много значит для него его потерянное имущество», – добавил полицейский.

Флорида, Елена Васильева

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