США хотят наказать Газпром

Первый замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Соединенные Штаты хотят привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций.

Такое заявление Адейемо сделал это на фоне критики сенаторов за то, что США отказалась от мер против газопровода «Северный поток-2», – сообщает РИА Новости.

Адейемо заявил коллегам: «Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции».

Правда, каким образом США собираются наказать Газпром, американский замминистра финансов не уточнил.

Минувшим летом Берлин и Вашингтон выпустили совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта «Северный поток-2» необходимо обеспечить транзит через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, «если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие».

Вашингтон, Иван Бабурин

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