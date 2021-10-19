Правозащитники призывают к бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине

Активисты-правозащитники Международной тибетской сети во вторник, 19 октября, призвали правительства стран участников Олимпийских игр-2022 в Пекине, спонсоров и спортсменов бойкотировать «игры геноцида», – сообщает Associated press.
Вчера, 18 октября, официальные лица Греции передали олимпийский огонь организаторам зимних игр в Пекине 2022 года. Группа активистов попыталась сорвать церемонию зажжения огня в Греции, обвинив в лояльном отношении МОК к нарушениям прав тибетцев в Китае, разрешив проведение Зимних игр в Пекине.
«Мы снова стали свидетелями лицемерия МОК. Они передают олимпийский факел правительству страны, которое так далеко от олимпийских идеалов, что кажется, что мы живем в некой искаженной реальности», – заявила на пресс-конференции в Афинах исполнительный директор Международной тибетской сети Мэнди МакКаун.
Также международной критике подверглась политика Китая в отношении уйгурских мусульман в северо-западном регионе Синьцзян, в отношении Тибета и Тайваня и подавлении протестов в Гонконге.
Со своей стороны в своем выступлении на древнем стадионе Олимпии в понедельник, 18 октября, президент МОК Томас Бах подчеркнул, что «Игры – политически нейтральная территория».
Афины, Иван Бабурин
Афины. Другие новости 19.10.21
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