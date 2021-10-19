У родственников Дерипаски проходят обыски

Представитель Олега Дерипаски сообщил сегодня, 19 октября, что ФБР США пришло с обысками в дома родственников Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. Обыски связаны с санкциями, – сообщает РИА Новости.

Ранее об этом сообщила журналист NBC News Лаура Стрикер. В Вашингтонском отделении ФСБ информацию об обысках подтвердили, в офисе в Нью-Йорке от комментариев отказались.

Как сообщает Газета.ру, на фоне информации об обысках на Московской бирже у «Русала» упала стоимость акций. На текущий момент ценные бумаги предприятия подешевели на 5,89% – до 78,5 рублей за акцию. Олег Дерипаска занимал должность директора «Русала» до 2018 года.

Офис ФБР в Нью-Йорке заявил, что не может прокомментировать информацию о возможных обысках в доме, принадлежащем родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски. На просьбу уточнить, ведутся ли какие-либо следственные действия по указанному адресу дома в Нью-Йорке, представитель ведомства также ответил отказом.

«Мы не можем предоставить какую-либо информацию», – заявили РИА Новости в офисе ФБР в Нью-Йорке.

Как сообщают СМИ, сотрудники ФБР работают внутри особняка Дерипаски, изредка выходя наружу, чтобы забрать пластиковые контейнеры из припаркованных машин. Один агент в форменной ветровке дежурит у входа. Подступы к особняку затянуты желтой лентой с надписью «Место преступления, не входить». Общаться с журналистами, которых собралось уже больше десятка, сотрудники ФБР отказываются. Подъехавшие полицейские попросили прессу оставаться на тротуарах и не мешать движению транспорта по проезжей части.

Особняк в Вашингтоне, где проводит обыск ФБР, принадлежит американской корпорации, которую СМИ связывали с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Как следует из кадастровых документов округа Колумбия, дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета Washington Post, ссылаясь на собственные источники писала, что эта корпорация связана с Олегом Дерипаской.

Согласно кадастровым документам, дом был куплен в мае 2006 года за 15 миллионов долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 миллионов долларов.

Это двухэтажный дом, построенный в 1986 году, жилой площадью в 1080 квадратных метров. В доме 26 комнат, 12 ванных и пять каминов.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 19.10.21

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