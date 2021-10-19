Киевский суд конфисковал в пользу государства почти полтысячи вибраторов

Таможня Украины задержала бизнесмена при попытке незаконно ввезти в страну под видом массажеров вибраторы. Соломенский суд Киева постановил конфисковать секс-игрушки в пользу государства, – пишет украинское издание Страна.UA со ссылкой на вердикт суда, опубликованный в Едином реестре судебных решений.

Из материалов дела следует, что в отдел таможенного оформления №1 таможенного поста «Вишневое» (Киевская область) 6 апреля 2021 года была подана электронная декларация. В декларации было заявлено, что на Украину ввозится «аппаратура вибромассажная электрическая не медицинского назначения». К документу прилагался контракт, заключенный между украинским ООО и компанией из Дубая.

«Товар ввезли на таможенную территорию Украины автомобилем через пост «Ягодин» Волынской таможни. Один из таможенников, проверяя товар на предмет соответствия количества и описания декларации, обнаружил незадекларированные предметы, среди которых были вибраторы Сharming Smile Satisfyer, Petting Hippo Satisfyer, Yummy Sunshine Satisfyer и другие. Всего интимных приспособлений было обнаружено 475 штук, стоимостью 635 462 гривны (1 716 656,11 руб. по курсу)» , – сообщает Страна.UA.

По решению суда нарушитель привлечен к административной ответственности, а «предметы нарушения таможенных правил», как сформулировано в документе, конфискованы в доход государства.

Кроме того, импортера обязали отдать в пользу государства судебный сбор в сумме 454 гривны (1226,45 руб. по курсу).

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 19.10.21

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