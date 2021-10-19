В Южной Осетии произошел блэкаут

На всей территории Республики Южная Осетия прекратилась подача электроэнергии. Причины устанавливаются, – цитирует ТАСС замглавы МЧС Южной Осетии Ацамаза Бестауты.

Как рассказал собеседник ТАСС, – «Нет света по всей республике. Подача электроэнергии прекращена со стороны Северной Осетии, причины пока не установлены».

Поскольку погода в республике нормальная, снега нет, замглавы МЧС Южной Осетии не исключил повреждения ЛЭП: «Я думаю, что это может быть какое-то повреждение, которое в ближайшее время ликвидируют».

В Югоосетинском ГУП «Энергоресурс» рассказали, что проблема возникла на территории Северной Осетии.

«В районе населенного пункта Зарамаг. Специалисты работают. Прогноза пока нет», – сообщили в ГУП «Энергоресурс».

Цхинвал, Иван Бабурин

Цхинвал. Другие новости 19.10.21

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