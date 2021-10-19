В аэропорту Манчестера проходит эвакуация пассажиров

В воздушной гавани английского Манчестера проводится эвакуация после сообщения о подозрительном пакете во втором терминале аэропорта, – сообщает РИА Новости.

Как сообщил представитель аэропорта, «после сообщения о подозрительном пакете во втором терминале проводится контролируемая эвакуация в соответствии со стандартной процедурой. Мы находимся в тесном контакте с полицией Большого Манчестера, которая руководит реагированием на происшествие».

В аэропорту не стали комментировать возможные задержки или отмены рейсов из второго терминала. Согласно табло на сайте аэропорта, пока соответствующих изменений нет.

«Второй терминал английского аэропорта Манчестер остается закрытым после сообщения о подозрительном пакете, рейсы будут выполняться из первого терминала», – рассказал представитель аэропорта.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 19.10.21

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