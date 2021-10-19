США запланировали ввести санкции против КНР

Законопроект о введении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц КНР в связи с деятельностью Пекина в спорных районах Южно-Китайского моря одобрил комитет сената США по международным отношениям.

На официальной странице в Twitter комитета сената США по международным отношениям во вторник, 19 октября, появилось сообщение: «На сегодняшнем заседании комитет по международным отношениям утвердил законопроект №1657».

На сайте комитета поясняется, что законопроект предполагает введение рестрикции в отношении физических и юридических лиц КНР, которые, по мнению американских сенаторов, «участвуют в определенных действиях, связанных с территориальными спорами в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях».

Одобренные Комитетом санкции предполагают, в частности, блокировку собственности в США и отказ в выдаче американских виз лицам, попавшим под них.

Кроме того, как уточняется в законопроекте, наложением санкций будут подлежать лица и компании, которые развивают проекты в оспариваемых странами группы АСЕАН районах Южно-Китайского моря, а также «участвуют в мероприятиях, угрожающих стабильности и миру в этих районах».

Утвержденному сенаторами законопроекту предстоит получить одобрение во всей палате американского конгресса.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 19.10.21

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