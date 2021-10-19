Facebook оштрафован более чем на 14 миллионов долларов

В соответствии с иском министерства юстиции США о дискриминационной политике найма работников компанией Facebook выплатит в казну Соединенных Штатов штраф в размере $4,75 млн., а также до $9,5 млн. пострадавшим, – сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию Минюста США.

В сообщении, опубликованном на сайте минюста США, говорится: «В соответствии с решением министерства юстиции Facebook выплатит США гражданский штраф в размере $4,75 млн. и до $9,5 млн. пострадавшим от предполагаемой дискриминации со стороны Facebook. Кроме того, компания начнет обучать сотрудников требованиям по противодействию дискриминации в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве».

«Штраф, выписанный Facebook, является самым крупным за всю 35-летнюю историю положения о запрещении дискриминации по Закону об иммиграции и гражданстве» – сообщает американский минюст.

Также в ведомстве напомнили, что в декабре 2020 года в отношении Facebook был подан иск, утверждающий, что процесс приема на работу в компанию «дискриминировал сотрудников из-за их гражданства или иммиграционного статуса в нарушение антидискриминационного положения Закона об иммиграции и гражданстве США».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 19.10.21

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