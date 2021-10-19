Задержан замгендиректора оператора космодромов России

После проверки «Роскосмоса» задержан заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор гражданских космодромов РФ) Марат Арустамов, – передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, Марат Арустамов, был задержан по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации «Роскосмос» во вторник, 19 октября. В чем именно обвиняется замглавы ЦЭНКИ не уточняется.

В свою очередь «Коммерсантъ» сообщает, что Следственный отдел УФСБ России по Амурской области завел уголовное дело в отношении Арустамова по подозрению в получении «откатов» за финансирование работ, которые проводила строительная компания «Респект-СМ». Подозреваемого задержали в Москве и доставили самолетом в Благовещенск.

«Гендиректор «Респект-СМ» Алик Алексанян дал показания против Арустамова. Он также содержится под стражей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»)», – также сообщает «Коммерсантъ».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 20.10.21

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