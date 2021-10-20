Прокуратура в Якутии проверит вынужденную посадку самолета с вахтовиками

Транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств посадки в якутском Среднеколымске самолета, перевозившего вахтовиков на Чукотку. Оказалось, рейсы авиакомпании «Якутия» часто отбывают с задержками.

Днем 19 октября самолет компании «Якутия» запросил вынужденную посадку в Среднеколымске. Рейс совершался по маршруту Якутск-Певек и должен был доставить к местам работы 44 вахтовиков. Экипаж сообщил о технической неисправности.

«Произошло падение давления масла в силовой установке №2. Самолет благополучно приземлился, экипаж и пассажиры не пострадали, воздушное судно не повреждено», – рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Часть пассажиров уже отправили на Чукотку другим бортом. Некоторые остались в гостинице, их отправят в Певек уже 20 октября.

Губернатор Чукотки Роман Копин призвал надзорные органы разобраться в ситуации. Он отметил, что перевозчик часто не соблюдает собственное расписание перелетов.

«Задержка возникает уже не в первый раз, теперь добавилась техническая неисправность самолета. Ситуация не просто неприятная, а опасная. Обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию», – написал Копин на своей странице в соцсети.

В транспортной прокуратуре заверили, что проверят, как исполняются требования законодательства о безопасности полетов. В Росавиации также создана комиссия, которая займется расследованием инцидента.

Якутск, Наталья Рязанова

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