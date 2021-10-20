В Японии извергается один из самых мощных в мире вулканов

В Японии началось извержение одного из самых мощных в мире вулканов. По данным Японского метеорологического агентства, в 11:43 в кратере Накадаке вулкана Ассо началась активность – пепел вылетел более чем на километр и достиг высоты в 365 тысячи метров. Также вокруг разлетелись камни.

Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных и настоятельно рекомендовали людям не приближаться к Ассо, а также быть внимательными по отношению к осыпающемся пеплу и вытекающей из кратера лаве.

Вулкан Асо – популярное в регионе туристическое место, зимой там выпадает снег и со склонов люди катаются на санях и лыжах.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 20.10.21

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