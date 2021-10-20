Пенсионерка избила ребенка в Уфе за попытку покормить бездомных кошек. Ведется проверка

В Уфе пожилая женщина избила десятилетнюю девочку, которая решила покормить бездомных кошек. Ребенок получил телесные повреждения. Полиция проводит проверку по данному факту.

Инцидент произошел накануне около дома №13/1 по улице Ладыгина, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник. Девочка собиралась покормить бездомных животных, которые живут в сделанных для них домиках, когда на нее напала местная жительница пенсионного возраста. Женщина схватила школьницу за волосы, начала ее бить и стучать головой о стенку кошачьего домика. Ребенка от неадекватной пенсионерки спас прохожий.

Девочка получила травмы, ее родители написали заявление в полицию.

Правоохранители проводят проверку в связи с избиением ребенка. По информации пресс-службы республиканского полицейского главка, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой вынесут процессуальное решение. Личность напавшей на девочку женщины установлена, полицейские уже опросили ее.

Уфа, Наталья Петрова

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