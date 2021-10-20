«Боинг» с хоккейной командой экстренно сел в Татарстане

Самолет Boeing 737 c хоккейной командой «Амур» на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Бегишево города Набережные Челны. Транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.

По информации Камской транспортной прокуратуры, лайнер совершал рейс Бегишево – Хабаровск. На его борту было 50 человек – 42 пассажира и 8 членов экипажа.

Около 00:25 мск, через 20 минут после взлета, произошла разгерметизация передней двери самолета, в связи с чем пилоты запросили посадку в аэропорту вылета. Самолет успешно сел в Бегишево, никто не пострадал, подчеркнули в прокуратуре.

В 04:25 мск хоккеисты вылетели в Хабаровск на резервном борту, передает «Интерфакс».

Набережные Челны, Наталья Петрова

Набережные Челны. Другие новости 20.10.21

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