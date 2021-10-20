В Новосибирске охранник магазина оскорбил и ударил школьника

Родители школьника обратились в полицию в Дзержинском районе Новосибирска из-за нападения охранника магазина на их сына. Мужчина ударил мальчика по месту старой травмы и причин новую.

Родители мальчика рассказали группе «Аст-54», что он искал в супермаркете лимонад конкретной марки, поэтому долго ходил между полок. Все это время за ним по пятам ходил охранник. Мальчик решил, что его преследуют и побежал к выходу. Охранник, решив, что школьник украл какой-то товар, бросился за ним, осыпая оскорблениями, .

Мужчина схватил мальчика и ударил между лопаток, попав по месту старой травмы – компрессионного перелома позвоночника. Ребенок дома пожаловался родителям, и они написали заявление в полицию, что подтвердили в региональном УМВД.

Правоохранители проверяют информацию и обстоятельства инцидента. Мальчика отправили на судмедэкспертизу. Руководство магазина временно отстранило охранника от работы.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 20.10.21

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