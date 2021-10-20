Польские пограничники применили газ против мигрантов

Против нелегальных мигрантов, пытавшихся штурмовать белорусско-польскую границу, пограничная стража Польши применили силу и газ.

Польские пограничники в Twitter оставили сообщение следующего содержании: «Сегодня патруль пограничной стражи, несущий службу в районе населенного пункта Уснаж Гурны, сообщил, что иностранцы, кочующие на белорусской стороне, силовым способом форсируют границу».

Сообщается, что в отношении мигрантов, разрушающих пограничное ограждение, были применены меры непосредственного принуждения, в том числе газ.

«Около шести человек бросили несколько бревен на пограничное ограждение. Также они бросали камни, а их действиям помогали сотрудники белорусских служб», – сообщили пограничники.

Варшава, Иван Бабурин

Варшава. Другие новости 20.10.21

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