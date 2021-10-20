В Великобритании умерла девочка, которую по решению суда отключили от аппаратов жизнеобеспечения

В Великобритании умерла двухлетняя Альта Фикслер после того, как Верховный суд Великобритании постановил отключить ребенка от аппаратов жизнеобеспечения потому, что у нее нет шансов на выздоровление, – сообщает Newsru.Co.il.

Альта Фикслер появилась на свет с тяжелой патологией. Она не могла самостоятельно дышать, есть и пить. По мнению медиков, у нее не было шансов не только на выздоровление, но и на улучшение ее состояния.

Родители девочки просили суд не отключать Альту от аппаратов и позволить ее перевезти в Израиль. Но их просьба была отклонена. Отец девочки, Авраам Фикслер, не жалеет о времени, потраченном на борьбу за жизнь Альты, – пишет сайт Аруц 7.

Тело Альты Фикслер было доставлено в Израиль. В среду, 20 октября, она была похоронена в Иерусалиме.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 20.10.21

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