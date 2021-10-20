В Риме в знак протеста против ликвидации авиакомпании разделись стюардессы

В знак протеста против ликвидации Alitalia бортпроводницы авиакомпании провели флэшмоб в центре итальянской столицы, – сообщает газета Il Messaggero.

На Капитолийском холме в центре Рима стюардессы Alitalia выстроились в несколько рядов и сняли с себя униформу, оставшись в «комбинациях». Участницы флэшмоба заявили, что протестуют против условий, в которых оказались их коллеги после ликвидации авиакомпании. Вновь образованная компания ITA наняла далеко не всех бывших сотрудников.

«Мы пришли, чтобы выразить свою солидарность всем нашим коллегам, которые были вынуждены подписать унизительный контракт с компанией ITA», – рассказали участницы акции.

Последний рейс компании Alitalia состоялся 14 октября. Перевозчик не смог во время пандемии конкурировать с железнодорожным транспортом страны. Более чем за 10 лет власти Италии потратили 13 миллиардов евро на поддержание работы авиакомпании.

Рим, Иван Бабурин

Рим. Другие новости 20.10.21

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