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Четверг, 21 октября 2021, 02:08 мск

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База США в Сирии подверглась атаке бесплилотников

Фото: ucoz.com

В среду, 20 октября, подверглась ракетному обстрелу военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф, – сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на очевидцев.

Как говорят свидетели происшествия, в районе расположения военной базы на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании раздалось несколько взрывов. Подробностей о потерях среди военнослужащих и материальном уроне сведений не приводится.

Представитель американского военного командования в Багдаде подтвердил факт ракетного обстрела базы в Эт-Танфе. По его данным, удары были нанесены также беспилотными летательными аппаратами. В нападении было задействовано не менее пяти беспилотников.

Дамаск, Иван Бабурин

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