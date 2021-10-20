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Четверг, 21 октября 2021, 02:08 мск

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Британский политик назвал Telegram приложением для экстремистов

Лидер британской оппозиции, лейборист Кир Стармер раскритиковал мессенджер Telegram, который он назвал «приложением для экстремистов» Также Стармер подверг критике ряд социальных сетей и призвал принять против них санкции, – сообщает РИА Новости.

Лидер британской оппозиции утверждает, что в Telegram есть «доступ к видео убийств и угроз насилия в отношении политиков, представителей ЛГБТ и евреев», что является вредоносным контентом, к которому имеют доступ граждане Великобритании.

На заседании парламента, в присутствии премьер-министра Бориса Джонсона, Стармер также заявил об опасных алгоритмах Facebook и Instagram, а также о призывающих к исламскому терроризму и крайне правым течениям видеороликах в Tik Tok.

Лидер Лейбористов напомнил, что закон о безопасности в интернете до сих пор не разработан, хотя правительство Великобритании предлагало его еще 3 года назад, но что британский премьер пообещал внести этот документ на рассмотрение парламента до рождественских каникул.

Лондон, Иван Бабурин

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