Второй блок Ростовской АЭС отключен из-за отклонений в работе

На Ростовской атомной электростанции остановлен второй энергоблок из-за утечки пара. Об этом сообщают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Радиационный фон на территории АЭС в норме. Угрозы безопасности нет, сообщил источник в «Росатоме». Три энергоблока продолжают работу.

Вместе с тем в управлении информации и общественных связей Ростовской АЭС сообщили «Интерфаксу», что утечки пара не было, а второй энергоблок «остановлен для проведения регламентных работ по установленной заявке».

Позже представитель станции заявил РИА «Новости», что второй блок АЭС «отключен из-за отклонений в работе», они устраняются.

Ростовская атомная электростанция расположена в 13,5 км от города Волгодонска на берегу Цимлянского водохранилища. Это одно из крупнейших энергетических предприятий юга России: станция обеспечивает более 30% годовой выработки электроэнергии в регионе.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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