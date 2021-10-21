Штормовой ветер обесточил почти 250 тысяч французских домохозяйств

Сильный осенний шторм «Аврора» в четверг, 21 октября, обрушился на некоторые части Западной Европы, нарушив электроснабжение порядка четверти миллиона французских домов, а также повредив здания, как минимум, в четырех странах, – сообщает Associated press.

По данным компании Enedis поврежденные деревья порвали линии электропередач, в результате чего 250 000 домов остались без электричества.

Из-за вырванных с корнем деревьев было нарушено железнодорожное сообщение во Франции, Германии и Нидерландах. В бельгийском Антверпене со многих зданий были сорваны крыши, в том числе частично был поврежден стадион.

Рано утром в четверг торнадо ударил по в Швентиненталю, городку недалеко от немецкого портового города Киль на Балтийском побережье. Представитель пожарной службы Кай Лессиг сообщил немецкому информационному агентству DPA, что смерч разрушил теплицы, повредил несколько домов. Поваленными деревьями были повреждены припаркованные автомобили. Пострадавших нет.

В голландском городе Барендрехт на южной окраине Роттердама порывами ветра была сорвана черепица с крыш и повалены деревья. Местные СМИ сообщили, что четыре человека были ранены.

Национальная метеорологическая служба Франции в четверг передала штормовые предупреждения на северо-востоке страны на границе с Германией, Бельгией и Люксембургом. По данным метеорологической службы, в нормандском городе Фекамп скорость ветра достигла 175 километров в час.

По данным национального железнодорожного управления SNCF, движение поездов было нарушено в Нормандии и в регионе Шампань-Арденны, а также на некоторых пригородных маршрутах в регионе Парижа. Голландская железнодорожная сеть также была нарушена поваленными ветром деревьями.

Немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn приостановил работу всех поездов дальнего следования в земле Северный Рейн-Вестфалия, граничащей с Нидерландами и Бельгией. Компания сообщила, что были отмены и задержки и в других частях Германии.

Шторм сильно ударил по северной Бельгии в районе Антверпена, сломав бесчисленное количество деревьев, повалив строительные леса и сбив с дороги некоторые грузовики.

Национальная метеорологическая служба Германии предупредила о порывах ветра со скоростью до 105 км.ч. на севере и северо-востоке страны в четверг и до 120 км / ч в горных районах.

В Берлине в качестве мер предосторожности были закрыты оба зоопарка, животных перевели в закрытые вольеры.

Париж, Иван Бабурин

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