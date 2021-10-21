В Чехии дефицит топливной присадки AdBlue угрожает компаниям автомобильных перевозок

Чешские автоперевозчики начали бить тревогу из-за нехватки топливной присадки AdBlue. Эксплуатация большинства современных грузовиков находится под угрозой. По данным ассоциации перевозчиков Česmad Bohemia, оптовая цена на AdBlue за последнюю неделю утроилась, – сообщает чешское издание Novinky.

AdBlue – жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Расход AdBlue составляет примерно от 3 до 7 процентов от расхода топлива.

Министр промышленности, торговли и транспорта Чехии Карел Гавличек на встрече с представителями перевозчиков заявил, что сейчас рассматривается возможность закупки ​​ AdBlue в государственных запасах на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

По словам автоперевозчиков, в связи с введением стандарта выбросов Евро 5 в2011 году практически ни один новый коммерческий автомобиль не может обойтись без добавки AdBlue. Кроме того, с учетом требований стандарта Евро 6, многие легковые автомобили с дизельным двигателем также нуждаются в «присадке».

«Без AdBlue современные грузовые и некоторые легковые автомобили с дизельным двигателем не смогут работать. Если поставки AdBlue не будут возобновлены, мы можем ожидать серьезных проблем с доставкой товаров, что приведет к ухудшению текущей ситуации», – заявил главный экономист Roklen Group Павел Петерка.

Топливная присадка AdBlue является побочным продуктом при производстве удобрений. Из-за высоких цен на газ производство AdBlue в настоящее время стало нерентабельным для химических компаний. Ситуация усугубляется тем, что «топливной присадке» нет заменителя – запустить двигатель в современном автомобиле без нее не позволяет сделать электроника.

Прага, Иван Бабурин

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